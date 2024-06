Claudia Garitano preocupada por la situación edilicia de las escuelas 422 y 705 de Trevelin y por los despidos en organismos públicos nacionales

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Claudia Garitano, advirtió sobre el estado edilicio de los establecimientos educativos n° 422 y n° 705 de la localidad de Trevelin y reclamó respuestas de fondo que garanticen el normal dictado de clases.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves, Garitano se expresó preocupada por la situación del establecimiento educativo n° 422 el cual tiene desperfecto en el servicio de gas y el establecimiento educativo n° 705 tiene problemas de calefacción SUM y llamó a una “rápida intervención de los correspondientes organismos provinciales a los efectos de brindar una solución”.

Dijo que, junto a la concejal Emilia Méndez, el pasado lunes “nos acercamos a la Escuela N° 705” donde el director les explicó que “desde febrero el Salón de Usos Múltiples (SUM) está sin calefacción. Él realizó los reclamos administrativos y servicios públicos se presentó en varias oportunidades pero sin la escalera o elevador necesaria para pdoer llevar adelante la tarea”.

Garitano comento que, por otro lado, el martes “estuvimos en la Escuela N° 422 donde conversamos con padres, docentes y personal auxiliar quienes están preocupados por la situación edilicia. Hace dos semanas suspendieron las clases por un desperfecto en el servicio de gas”.

Agregó que en este caso “también vino un equipo de la Delegación Regional de Obras Públicas, pero no se ha podido encauzar el problema. A esto se le suma un inconveniente en el sistema eléctrico que complica la situación. Los padres no tienen claro cuándo podrá resolverse, y si bien se puso en plan de contingencia en marcha y los niños están asistiendo a clases en otros espacios ya determinados, que complica el normal desempeño y la asistencia de muchos niños al crar inconvenientes en las rutinas familiares”.

“Veníamos bastante bien con el cumplimiento de los días de clase en este ciclo lectivo 2024 y este tipo de situaciones impactan”, manifestó Garitano al cerrar su intervención en la Hora de Preferencia, en la sesión ordinaria de este jueves por la mañana.

Despidos en organismos nacionales

En otro orden, y en razón de la Banca del Vecino del Sr. Mondino, agente de Parques Nacionales, Garitano lamentó los despidos en organismos públicos nacionales, y señalo que ha sido una constante de los últimos meses y dijo que son muchos los vecinos de la zona afectados por la incertidumbre laboral en Agricultura Familiar, Radio Nacional, Correo Argentino y el Parque “Los Alerces”, por ejemplo.

“Es gente que de un día para otro quedó sin trabajo”, expresó y responsabilizó al gobierno de la Libertad Avanza que comanda Javier Milei. Al mismo tiempo, puso en valor la función social de estas instituciones sobre todo en centros urbanos alejados de la Capital Federal, de Buenos Aires.

Hizo foco en la situación del Parque Nacional “Los Alerces” al indicar que el personal lleva adelante una labor encomiable, atendiendo no solo el día a día en el área natural sino que también situaciones de emergencia como incendios forestales, anegaciones y otras contingencias.

Agregó que los trabajadores del Parque también encaran una tarea educativa valiosa acercándose hasta los establecimientos para hablar sobre el cuidado del ambiente. “También hacen un fuerte trabajo de investigación y de preservación” del ecosistema, amplió la presidenta del cuerpo legislativo.

A su vez, sostuvo que probablemente “las consecuencias de este ataque a las instituciones públicas por parte del gobierno nacional no se vean reflejadas ahora sino que como sociedad las veremos en unos años” y pidió entendimiento para no llegar a una instancia de la cual sea difícil regresar.

Garitano aseguró luego que la salida a una crisis económica “no es despidiendo empleados” o dando de baja contratos en el Estado. “Cuando uno está en gestión debe hacerse cargo y resolver problemáticas tales como la precariedad laboral”, enfatizó la edil.