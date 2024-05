Garitano: “Los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas”  

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Trevelin, Claudia Garitano, habló sobre la importancia de ser donante y expresó enfáticamente que “los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas”. A partir del 30 de mayo los vecinos podrán acercarse al HCD de Trevelin para completar la planilla como donante de órganos y tejidos. El objetivo es sumar 100 donantes en 30 días.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves, Garitano recordó que este 30 de mayo se conmemora en la Argentina el “Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”, una fecha que permite concientizar a la población sobre el valor de ser donante.

En Hora de Preferencia, comentó sobre el proyecto de declaración de interés cuyo objetivo es declarar de interés el programa municipal impulsado por el gobierno de Héctor Ingram que involucra a instituciones y apunta a conseguir donantes.

En esta ocasión, “ha sido elegido el Concejo Deliberante y por ello el 30 de mayo arrancaremos con la campaña”, informó, agregando que la intención es reunir la mayor cantidad posible de vecinos que manifiesten su clara voluntad de donar órganos y/o tejidos”.

La presidenta de la casa de las leyes confirmó que estará firmando el formulario donde quedará expresada “mi voluntad de donar” y, en ese mismo contexto, invitó al resto de los concejales, al personal del HCD y a funcionarios del Ejecutivo a sumarse.

Acto altruista

Comentó luego que, cada 30 de mayo, el país conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Dijo que es una fecha para visibilizar “la importancia de este acto tan altruista”.



Garitano recordó que en la Argentina está vigente, desde el 2018, la denominada “Ley Justina” en homenaje a una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón. “Sus padres trabajaron para que muchas personas no atraviesen lo mismo”, realzó.

A su vez, indicó que la normativa en cuestión regula las actividades relacionadas con la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano. “Es importante que los ciudadanos manifiesten la voluntad de ser donantes”, reiteró.

Valoró, nuevamente, el hecho de promocionar las campañas de promoción y concientización social ya que “en el país hay 7177 personas que necesitan un trasplante. Son 643 los trasplantes realizados este año y 297 donaron órganos”, detalló.

“Pido que firmemos esta petición por todas las personas que están en la lista de espera y acompañemos la campaña”, expresó la presidenta del Concejo y no dudó en afirmar que “los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas”.