Garitano apuntó contra el plan económico nacional y advirtió que detrás de cada medida “hay personas que sufren”

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano, cuestionó el rumbo económico nacional y dijo que Trevelin no recibirá financiamiento del gobierno para ejecutar obras, entre ellas viviendas y pluviales comprometidos durante la anterior gestión. Fue durante la hora de preferencia de la V Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves, la presienta del cuerpo legislativo sostuvo que observa un gobierno nacional “ausente” en todo el país y recriminó que con la llegada del presidente Javier Milei “Trevelin perdió obras” importantes para el desarrollo urbano.

Mencionó como ejemplo un plan de viviendas, la planta de transferencia de residuos y una red de pluviales que el municipio había acordado con la anterior Administración Central. Esos fondos ya no bajarán, lo cual se traduce en un perjuicio para miles de vecinos.

“Detrás de la pérdida de este financiamiento hay personas, hay familias, vecinos y vidas”, reflexionó al hacer uso de la palabra, indicando que los recursos municipales son finitos y muchas veces no alcanzan para cubrir obras de tamaña magnitud.

Garitano dejó en claro, a su vez, que la Municipalidad de Trevelin no bajará los brazos y realizará las gestiones correspondientes, sea ante un Estado nacional que “no escucha” o bien en la órbita de la Provincia.



Despidos

La presidenta del Concejo reafirmó que el plan económico nacional está teniendo sus coletazos en la clase trabajadora y recriminó los recientes despedidos que están registrándose en distintos sectores, entre ellos el Correo Argentino, por ejemplo.

Aseveró que detrás de esos despidos como el de José Hughes, en el Correo Argentino de Trevelin, y el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar hay personas de carne y hueso que sufren y que ven truncada la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares.

“Historias como las de José Hughes impactan mucho. Todos los vecinos de Trevelin y de la zona están consternados por eso. Vemos como las políticas neoliberales nos pueden afectar bien de cerca. Nos toca a todos y hay que entenderlo”, explicó.

“Ante estos contextos tan duros las municipales son el Estado presente”, aseguró Garitano y valoró que en el plano local “el municipio se está haciendo cargo de la situación” implementando políticas activas en beneficios sobre todo de los sectores más vulnerables.