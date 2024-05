El concejal Espinoza alertó sobre la situación de los obreros de la construcción desocupados en la región.

En la última sesión ordinaria, el concejal peronista Livio Espinoza habló sobre la preocupante situación de los trabajadores de la construcción en la zona y criticó el parate de la obra pública que atraviesa el país desde la llegada al poder del actual gobierno nacional.

Espinoza alertó que, según un relevamiento efectuado por el gremio de la UOCRA, en Trevelin, Esquel y alrededores hay cerca de 6 mil obreros desocupados y advirtió asimismo que “no existe un horizonte claro respecto a cuándo volverían a tener trabajo”.

“Es preocupante la situación porque muchos de estos trabajadores son sustento de familias”, manifestó el edil ante sus pares en la casa de las leyes de la localidad y aclaró que la problemática en cuestión afecta a diferentes eslabones de la cadena económica.

En Hora de Preferencia, el concejal del bloque oficialista quiso “transmitir mi solidaridad con cada uno de los obreros de la construcción” que en estos momentos están desempleados y que atraviesan momentos de incertidumbre.

Aumentos en los servicios públicos

Por otro lado, se refirió a los aumentos tarifarios en los servicios públicos y señaló que el escenario es crítico sobre todo para los sectores más vulnerables. “Me cuesta pensar que la gente deba elegir entre comer y pagar el gas”, indicó.

Añadió que de la mano del invierno llegarán incrementos de la Cooperativa y del gas. “Hablé con la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz, y me comentó que tiene muchos pedidos de vecinos que no llegan a pagar las boletas”, reveló.

“Esa es la situación actual de nuestro país”, reflexionó Espinoza y consideró que las políticas neoliberales promovidas desde el gobierno nacional no hicieron más que dañar el entramado social, y “los números así lo demuestran”.

Sostuvo por último que el Estado nacional no está llegando a la clase trabajadora y planteó que eso puede palparse en la calle, en el día a día. “He conversado con comerciantes y el consumo les ha bajado notablemente”, expresó.