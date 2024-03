Ingram respondió a nación por críticas a las fiestas regionales

“Esa gente habla sin conocer nada de nuestra cultura” dijo el intendente de Trevelin.

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, respondió a las críticas que desde el gobierno de Javier Milei se realizaron contra las fiestas regionales en las provincias. “Hay gente habla por boca de ganso, sin saber de lo que está hablando”, dijo.

Ingram presidió el acto central de la Fiesta de la Comunidad Mapuche en Lago Rosario, pocos días después que el vocero presidencial Manuel Adorni acusó a Chubut de hacer “mal uso de las arcas públicas”, poniendo como ejemplo de ello la realización de varias fiestas regionales, y mencionando entre ellas a la Fiesta de la Tortilla al Rescoldo, que cada año se realiza en la comunidad mapuche-tehuelche de Sierra Colorada.

“Es gente que no ha andado por la región, no conocen las tradiciones, no conocen nuestras costumbres, no conocen nuestra cultura”, dijo Ingram. “Por eso hay gente habla por boca de ganso, sin saber de lo que está hablando, pero lastiman los sentimientos de nuestra gente”, afirmó.

El intendente sostuvo que “es importante seguir reivindicando e impulsando nuestras costumbres y nuestra cultura, para que nuestros jóvenes se eduquen con ellas y que puedan seguir creciendo para todos”.

Paradójicamente, la Fiesta de la Tortilla al Rescoldo como la Fiesta del Ciprés Cordillerano, en Los Cipreses, no pudieron concretarse en lo que va del año, debido a la gravísima situación económica derivada de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional.