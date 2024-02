Preparativos para una nueva edición de la media maratón «Héroes de Malvinas»

El secretario de Deportes, Carlos Sainz, recibió a representantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Esquel y Zona Sur a fin de coordinar los detalles de lo que será la próxima edición de la Media Maratón «Héroes de Malvinas», que se llevará a cabo el próximo 7 de abril en homenaje a Ex Combatientes y Caídos en Malvinas.

Estuvieron presentes en el encuentro, junto a Sainz; Daniel Gonzalez, Presidente del Centro de Veteranos; Julio Oscar Gibbons Capandeguy, Secretario; Romina Villaverde, Revisora de Cuentas; y Matías Gibbons, Vocal Titular.

Esta prueba atlética, que está siendo organizada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Esquel y el Noroeste del Chubut y Cristian “Toti” Sosa de Esquel Sports Eventos, cuenta con la colaboración de las Secretarías de Deporte de Esquel y Trevelin.



Será la VIII Edición de la carrera, contará con distancias de 7 y 21 km y, además, tendrá como novedad la Copa Challenger. La largada será en el kartodromo de la vecina localidad, mientras que la llegada y entrega de premios en nuestro pueblo.

Todos los detalles e información completa se brindarán en una conferencia de prensa, cuyo lugar y hora se informarán en los próximos días.