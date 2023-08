Trevelin. En Julio, el turismo dejó casi 180 millones de pesos

La ocupación estuvo por encima del promedio anual

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes difundió este martes un informe que refleja la actividad turística en el Pueblo del Molino y alrededores en el mes de julio, coincidente con la semana de vacaciones invernales en las escuelas.

Según los datos estadísticos, la ocupación en hospedajes fue de un 28%, estando por encima del promedio histórico que es de 22%.

Unos 10.528 pernoctes se registraron, con una estadía promedio de 4 noches y un gasto promedio diario de 17 mil pesos.

Estos datos reflejan que la actividad turística dejó en nuestra ciudad $ 178.976.000 pesos. Esta cifra no contempla lo que deja el turista que no se hospeda en Trevelin, y que sin embargo si consume servicios.

Por ejemplo, el prestador de servicios de cabalgatas en Sierra Colorada, Daniel Aillapán dio cuenta de una muy buena temporada, con jornadas récord de turistas en su emprendimiento.

Servicios de Té galés o caminatas, también son consumidos por turistas que no se alojan en emprendimientos locales.

“Hay una respuesta positiva hacia los servicios que se prestan en los parajes. Esto refleja tanto la mejora y ampliación de la oferta como también, una mejor estrategia comunicacional por parte de los prestadores que logran llegar a una mayor cantidad de visitantes”, señaló Juan Manuel Peralta, “y además la difusión del destino que se logró de manera indirecta a partir del reconocimiento de Trevelin y que hoy todavía medios de distintos puntos del país están reflejando por su importancia”.