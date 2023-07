Ingram firmó acta compromiso para sumar más cuadras de adoquinado.

La rubrica del convenio con la presidenta de Vialidad Provincial permitirá el adoquinado de cinco cuadras más.

El intendente Héctor Ingram firmó este jueves un acta compromiso con la Ing. Cynthia Gélvez Larcher, presidenta de la Administración de Vialidad Provincial, que le permitirá acceder a Trevelin a cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados de pavimento con adoquines.

Participaron de la firma, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Elisabeth Sánchez, el jefe de la Zona Noroeste de Vialidad Provincial, Fabián Pérez y el director de Pavimento Urbano, Jorge Inthamussu.

Ingram señaló la predisposición de parta de Vialidad de darle continuidad a la provisión de adoquines a la comunidad de Trevelin. “Como se sabe, la planta de fabricación de adoquines de Vialidad Provincial que esta Trevelin, provee de estos a casi toda la provincia, por lo que registra una alta demanda que supera la capacidad de producción que tiene la planta. Por ello a veces las ansiedades tanto nuestras como las de los vecinos que tienen la expectativa de poder tener su calle adoquinada, no se dan en los tiempos que a todos nos gustaría. Pero siempre hay de parte de Vialidad una atención a nuestro pedido”, indicó el Jefe Comunal.

Ingram también destacó que, “habitualmente, lo que hacen los municipios es firmar con Vialidad Provincial acuerdos para el financiamiento total de la obra. Nosotros, para que rindan mas esos acuerdos, buscamos que el financiamiento cubra el costo de los adoquines mientras que el Municipio, con fondos propios, se hace cargo del costo de la mano de obra y otros insumos necesarios, desde el transporte hasta el pago a las cooperativas que hacen el trabajo”.

La secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin, La cantidad de adoquines acordada en el acta, permitirá cubrir otros 500 metros lineales. “Con estos adoquines vamos a avanzar con las calles Juan Manuel de Rosas, entre Belgrano y San Martín; Primera Junta entre San Martín y A.P. Iwan, y DR. Castro entre San Martín y A.P. Iwan

Mientras tanto, está en etapa final la obra de adoquinado de la Avenida Fontana, “donde quedará pendiente un tramo dado que allí se va a construir pluviales y no tiene sentido colocar los adoquines para en algunos meses volver a sacarlos”, explicó Sánchez.

La funcionaria adelantó que, “ya tenemos acopiado los adoquines para la calle Jhon Daniel Evans, entre Fontana y 13 de Diciembre y lo propio con la calle 25 de Noviembre entre A.P. Iwan y Corintos.

En materia de obra vial, la funcionaria recordó que “en próximas semanas empezaría la obra de repavimento de Ruta Nacional 259, desde “Cinco Esquinas”, hasta Esquel, que incluirá la Avenida San Martín, “y están avanzadas las gestiones para la pavimentación de la calle A.P. Iwan, entre Primera Junta y Doctor Castro, “si no hay objeciones, sería firmado el convenio con el Gobierno Nacional en próximas semanas”.