Elecciones 2023: inicio normal de elecciones en Chubut

El Tribunal Electoral Provincial de Chubut informó que se ha iniciado con normalidad el proceso electoral este domingo en todo el territorio, y se encuentran habilitadas las mesas de sufragio en todas las ciudades y pueblos.

Los primeros reportes indican que la votación transcurre de la manera prevista en los establecimientos, tanto de las grandes ciudades como también en los pueblos y parajes del interior.

En Comodoro Rivadavia, ciudad afectada el sábado por un temporal de viento, la jornada electoral se abrió a horario tras el despliegue logístico realizado por parte de Correo Argentino y Gendarmería Nacional.

474.252 electores

Ese es el número total de mujeres y hombres que se encuentran habilitados para concurrir a comicios este domingo y elegir autoridades a las autoridades provinciales que tendrán a su cargo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia para el periodo 2023/2027.

En total se han dispuesto un total de 1416 mesas en 248 establecimientos en toda la provincia, con vistas a la concreción de los comicios en los cuales se elegirán gobernador/a y vicegobernador/a entre cinco fórmulas de candidatos/as que han sido habilitadas para competir.

En total son 47 las localidades de nuestra provincia en las que se concretarán comicios provinciales, a partir de la vigencia del Decreto Provincial N° 421 del 27 de abril de este, mediante el cual se convocó a elecciones para elegir gobernador/a y vicegobernador/a, 27 diputados provinciales titulares y los suplentes, como así también representantes populares al Consejo de la Magistratura en las Circunscripciones Judiciales de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Madryn.

Por otra parte, en el respectivo decreto se invitó a los municipios a adherir a los comicios y en total serán 24 las ciudades y pueblos en los cuales se elegirán intendentes y concejales. Solo Trelew, que ya tuvo elecciones locales en abril, junto a Río Mayo y Corcovado que no adhirieron, no elegirán autoridades locales. Por otra parte, un total de 20 comunas rurales renovarán sus autoridades mediante este domingo.

El instrumento legal convocó además a la elección de un juez de paz titular y un suplente para el Juzgado de Paz con asiento en Paso de Indios, pero solo se votará en una mesa complementaria ubicada en Los Altares. Por otra parte, en el caso particular de Comodoro Rivadavia, se ha convocado además a elección de representantes al Tribunal de Cuentas.

Mesa de extranjeros y en lugares de detención

Además de las 1.416 mesas electorales generales, se han dispuesto mesas para la votación de extranjeros en 25 localidades, más allá de las que ya cuentan con Carta Orgánica Municipal y dicha elección es organizada por el Tribunal Electoral Municipal.

Por otra parte, se han dispuesto 7 mesas en distintos centros de detención ubicados en distintos puntos de las provincias, de los cuales dos son federales y los otros cinco están a cargo de la Policía del Chubut.

Candidatos y candidatas

En esta oportunidad se encuentran habilitadas un total de cinco fórmulas para la categoría gobernador/a y vicegobernador/a, correspondientes a un partido político y cuatro alianzas electorales. La integración de las mencionadas candidaturas está compuesta por seis (6) candidatos hombres y cuatro (4) mujeres, una de ellas es candidata a gobernadora.

Por otra parte, cada una de las cinco listas lleva candidatos a Diputados Provinciales, totalizando 80 candidaturas titulares -40 mujeres y 40 hombres- y 31 candidaturas suplentes, de las cuales 15 son ocupadas por mujeres.

A nivel local, se contabilizan 96 candidaturas a Intendentes en toda la provincia, de las cuales 28 son ocupadas por mujeres, a los que se suman los candidatos a concejales que acompañan cada lista. Solo en Tecka se da la particularidad de que hay un solo candidato a la Intendencia y dos listas de candidatos/as a concejales.

Elecciones comunales

Será también este domingo la elección de presidentes y vicepresidentes de comunas rurales en 20 localidades del interior provincial, contándose en total 54 fórmulas en total, de las cuales 16 son encabezadas por mujeres.

Consejo de la Magistratura

En esta oportunidad se votará para renovar los consejeros populares al Consejo de la Magistratura en las Circunscripciones Judiciales Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Madryn.

Para elegir representante popular de la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia, se vota en esa ciudad, en Rada Tilly y en Camarones. En el caso de la Circunscripción Judicial Sarmiento, están habilitados los electores de Aldea Apeleg, Río Senguer, Facundo, Río Mayo, Dr. Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, Lago Blanco, Buen Pasto y el propio Sarmiento.

Finalmente, para la Circunscripción Judicial Puerto Madryn, se vota en esa ciudad, en Puerto Pirámides, Telsen, Gan Gan, Gastre y Lagunita Salada.