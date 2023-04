Momento Saludable: Buenos Hábitos, Buena Salud.

Dra. Anahí Ferradas.

SALUD MENTAL, con el Dr. Leandro Ramirez (psiquiatría).

¿Conocemos verdaderamente nuestra mente?

Una construción social, vincula a la psiquiatría directamente con el trastorno o enfermedad (ansiedad, depresión, etc), pero se puede abordar desde otra perspectiva.

Así como logramos entrenar nuestro físico, la realidad es que también puede educarse una parte de nuestra mente. A grandes rasgos se puede decir que podemos clasificar nuestro pensamiento en dos esferas: automático y cognitivo. El automático es aquel que ya se encuentra programado y establecido, cuya lógica es protegernos, es una herramienta primitiva de supervivencia; y el pensamiento cognitivo, es aquella parte de nuestra mente que uno es capaz de elaborar, y que deviene en que nuestra conducta se base en nuestro querer.

Muchas veces a través del pensamiento automático creemos que podemos controlar todo, y pensamos a futuro conceptos que no resultan ser funcionales y desembocan por ejemplo, en la preocupación. Una cosa es proyectarse a futuro para tomar una decisión, pero otra cosa es cuando creo que la mejor forma de controlar las variables del futuro, es ponerme a pensar en todo lo que puede o no pasar, si sale mal esto voy a hacer esto, si pasa lo otro voy a hacer esto…y así continuar hasta la noche sin poder enfocarme en descansar, pensando en todo lo que podria pasar mañana. Sin embargo al día siguiente suele pasar que un 70 u 80% de lo proyectado resulta ser diferente en la realidad. Estos tipos de pensamientos son una ilusión, cuando vamos a futuro damos por hecho lo que puede llegar a pasar, por ejemplo en las expectativas, luego las cosas no salen como esperaba y me frustro, me enojo, me quedo con sensación de incompleto, y fue una ilusión que yo mismo me elaboré.

Hay muchas cosas del pensamiento que estan programadas, determinadas por mandatos culturales, cuestiones familiares, conocimiento que vamos incorporando y queda registrado en nuestro pensamiento automático, y cuando nos pasan determinadas cuestiones aparecen, a veces sirven y muchas veces no; poder ser concientes de ello, marca la diferencia de que nuestra vida la manejemos nosotros y no nuestro pensamiento automático.

Nuestro estado de ánimo esta propiciado por nosotros mismos, de como nos estamos tratando. No tiene que ver con ser extremadamente positivo, se trata de poder ver la realidad completa (no parcial, ya sea en lo bueno o en lo malo) y capitalizar a conciencia lo que me beneficia.

En estilos de pensamiento negativo, preponderan aquellas cosas que salieron mal, por más que otras cosas funcionen, la persona siempre resalta lo negativo. Empieza a creer que no hace las cosas bien, que es malo en tal cosa, y todo ello repercute en nuestra autoestima.

El pensamiento cognitivo debe entrenarse continuamente, de a poco se va fortaleciendo y nos va permietiendo reestructurar nuestra mente y lograr que los pensamientos automáticos que vengan resulten más funcionales… no dejando manipularnos por ideas preconcebidas, ampliando la posibilidad de generar nuevas decisiones. Es sobre todo una responsabilidad de autocuidado, uno empieza a hacerse cargo, en general buscamos la culpa en el exterior, siempre depende todo de las cosas que nos pasan, y muchas de las cosas que nos pasan son propias de nuestras decisiones, entonces ¿qué decisión real tuve, y que decisión tomé bajo mi sistema de creencias?.

Audio – Buenos Hábitos, Buena Salud.