Trevelin. “Como es tradición, el Municipio aportará el Sillón Bárdico para el Eisteddfod

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DESMINTIÓ “ROTUNDAMENTE” A LA CONCEJALA DEL RADICALISMO QUE HABLÓ DE FALTA DE APOYO MUNICIPAL AL EVENTO

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, al hacer uso de la hora de preferencia, la concejala del bloque del radicalismo, Ana Laura Ortiz, aseveró que el intendente Héctor Ingram le había anunciado al presidente de la Comisión Organizadora del Eisteddfod de Trevelin, Juan Carlos Ledesma, que el Estado Municipal no aportaría el Sillón del Bardo, premio que tradicionalmente otorga la Comuna al ganador del certamen de Poesía en idioma castellano. “El presidente Ledesma le solicitó la colaboración en el pago o la colaboración económica para poder otorgar ese premio que es el sillón Bárdico. Y el señor Intendente dijo que no iba a colaborar”, dijo la concejala de la oposición.

Esta temeraria afirmación llamó la atención en las oficinas del Ejecutivo Municipal por cuanto el día anterior, el intendente Héctor Ingram se había reunido con Ledezma en su despacho y le había confirmado el aporte, incluso pidiéndole que directamente se facture al Municipio para facilitar el trámite administrativo y además se comprometió a reforzar las gestiones ante el Gobierno Provincial para conseguir un aporte que permita afrontar el costo del sonido.

Este viernes, el propio Ledesma, en una entrevista brindada a FM Del Valle, desmintió a la concejala

“Todos los años, desde los tiempos del Dr. (Carlos) Mantegna en adelante, la Municipalidad siempre colaboró con el sillón y lo sigue haciendo hasta hoy. Tuve una reunión con Cano muy agradable en la que hablamos de todo un poco. Y en ella el Intendente me manifestó su apoyo nuevamente, él va a colaborar con el sillón y también se comprometió a gestionar otras cosas más. Así que en ese sentido estamos muy contentos”, aclaró el presidente de la Comisión Organizadora del evento.Ledesma luego de señalar que lo único que le había pedido a la Concejala fue que “gestionara que salga a través del Concejo que salga la declaración de interés municipal del evento”, sostuvo que, “me parece que ahí hay un mal entendido, algo que no entendió. La verdad es que me apena mucho esa declaración que está circulando en los medios. Lo desmiento rotundamente”.

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN JUAN CARLOS LEDESMA.