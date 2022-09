Lucas Sanabria: «Los fracasos siempre son parte del éxito»

Renombrado emprendedor local, como es Lucas Sanabria, en una nota con #QuePasaTrevelin, relataba su experiencia con respecto a lo que hoy conocemos como Reciplas Trevelin, y como el conocimiento que se va adquiriendo ayuda a afrontar y administrar los altibajos que implican emprender.

Desde principios del mes de Septiembre, Sanabria participa de lo que es el Programa de Impacto Mayma 2022, el cual pretende fundamentalmente capacitar a emprendedores y organizaciones haciendo foco en el alcance social del emprendimiento u organización, así como también en su impacto económico y ambiental, impulsando las nuevas economías en el marco de un desarrollo a escala humana. En este sentido, comentaba que desde el año 2019 participa de este programa, y que le ha otorgado herramientas muy útiles para el desarrollo de su emprendimiento, en esta oportunidad resalta lo referido a lo económico, aspecto fundamental para la sostenibilidad y rentabilidad del producto.

» Emprender no es fácil, no es para cualquiera, hay que preparse», señalaba Sanabria, y bajo esta premisa no sólo continua adquiriendo conocimientos que le permiten ser flexible y dinámico ante situaciones de desánimo, sino también alentando a otros que desean emprender a que no se limiten con excusas, ya que la globalización permite tener al alcance de la mano experiencias, herramientas intelecto-prácticas que podemos adquirir con tan solo un «click».

