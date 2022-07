Acto conmemorativo. Colonos Galeses 157° Aniversario.

El Intendente Héctor Ingram, presidió el acto central por el 157 Aniversario de la llegada de los primeros Colonos Galeses a Chubut.

Ingram, estuvo acompañado del diputado Carlos Mantegna, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, las concejalas Marisol Salazar; Emilia Méndez; Valeria Tedesco; y Mirna Pugh, y de autoridades de la Asociación Galesa de Trevelin.

En su discurso el Jefe Comunal destacó, «la persistencia, el coraje y la voluntad de ser (de los primeros Colonos), que los llevó a superar cada obstáculo que la Patagonia les presentaba entonces.

Puerto Madryn; Rawson; Trelew; Gaiman; Dolavon; 28 de Julio; Trevelin, entre otras, son el testimonio vivo de aquel logro».

El 28 de Julio de 1865, es tomado como un hito de la historia patagónica. Sin embargo, como lo hemos sostenido en otras oportunidades, no se trató de un hecho aislado, sino parte de un proceso, un momento en el hilo histórico de nuestra Argentina.

Tenemos que irnos varios años atrás, para encontrar lo que motivó a aquellas familias galesas abandonar su país y lanzarse a la aventura de lo desconocido. El deseo ferviente de mantener una identidad, impulsó una empresa cuyo resultado de ninguna manera estaba asegurado, teniendo en cuenta que, en aquellos años, un viaje a través del atlántico representaba en si mismo, un enorme desafío

Pasaron de la angustia de dejar una vida atrás, a la incógnita de la vida por construir.

Seguramente no fue fácil alejarse de aquello que dejaban. Y, ciertamente, los tiempos que le siguieron tampoco fueron sencillos.

Esfuerzo, sacrificios, pérdidas, dolor, se alternaban con los pequeños logros que se fueron concretando.

No vamos a descubrir hoy la valía de aquellos hombres y mujeres, de todas las edades, que comenzaron a escribir una historia distinta nueva.

Aquí, entre nosotros, tenemos descendientes de aquellos que después de un largo viaje en el Mimosa, pisaron las arenas de la playa del Golfo Nuevo, dejando una huella que se mantiene perenne.

Nos queda a nosotros, continuar la tarea de lograr que nuestro lugar, sea un lugar para todos y todas, sin excluidos, con la tierra madre, la mapu como la llaman los pueblos originarios, bendiciéndonos con sus frutos y nosotros cuidando de ella.

Porque ésta tierra, difícil, pero generosa, ha sabido acogernos en su seno, sin distinguir color de piel, origen, o religión.