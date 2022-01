Vuelven las actividades Culturales a Trevelin.

Cine bajo las Estrellas, Domingo de plaza son algunas de las actividades que la Secretaria de Cultura tiene para vos.

te dejamos el cronograma de esta primer semana.

Viernes 7 de enero – 22:00 hs. – Ciclo de cine bajo las estrellas – paredón del Salón Central – Gratuito

4° Festival Internacional stop motion our fest 2021

Corto: “BISOGNO”

Película: Free Guy

Sinopsis: Guy (Ryan Reynolds) trabaja como cajero de un banco, y es un tipo alegre y solitario al que nada la amarga el día. Incluso si le utilizan como rehén durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo como si nada. Pero un día se da cuenta de que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego.

• Sábado 8 de enero – 17:00 hs. – Plaza Cnel. Fontana –

– Simultaneas de ajedrez – gratuitas

• Domingo 9 de enero – 16 hs. – Espectáculos en vivo – Plaza Cnel. Fontana – Trevelin Baila Tango –

Espectáculo Musical – “Piantango” de Paula de Ovando”

Participaran: Adictango – Fabián Williams y Malvina Navarro – Maylor Jara.

Espectáculo de tango de ayer, hoy y por venir interpretado en el piano por Paula de Ovando. El repertorio incluye tangos clásicos y temas de compositores contemporáneos.