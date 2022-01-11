Se restringen los testeos en Trevelin.

EL HOSPITAL DE TREVELIN INFORMA:
QUE EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y A COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO EXPONENCIAL DE CASOS, CON LA COSECUENTE DEMANDA DE TESTEOS. SE HA RESTRINGIDO LA PROVISIÓN DE LOS MISMOS TANTO POR PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO COMO DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES DONDE RESULTA IMPOSIBLE LA COMPRA DE LOS ELLOS.
POR ESTE MOTIVO, RESULTA IMPRESCINDIBLE LA ELABORARACIÓN DE ESTRATEGIAS LOCALES EN EL MANEJO RACIONAL DEL RECURSO, HASTA TANTO, EL MINISTERIO DE SALUD SE EXPIDA EN ESTE SENTIDO.
A TAL EFECTO SE HA DETERMINADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1. NO SE REALIZARAN TESTEOS MASIVOS.
2. SOLO SE ESTUDIARAN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS DE PACIENTES CON SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19:
a. PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS
b. PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO.
c. PERSONAS CON PATOLOGIA MODERADA O GRAVE QUE REQUIERAN INTERNACIÓN.
QUIENES NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS, DEBERAN AUTOAISLARSE, AUTOREPORTARSE EN LA APLICACIÓN CUIDAR Y DAR AVISO A LOS CONTACTOS DE LAS ULTIMAS 48 HS. DEL INICIO DE LOS SINTOMAS.
EL CERTIFICADO EMANADO DE LA APLICACIÓN CUIDAR, SIRVE COMO DOCUMENTO VALIDO NECESARIO PARA EL TRABAJO. EN CASOS EXCEPCIONALES COMUNICARSE POR WHATSAPP AL 2945658445.
LOS DIAS DE AISLAMIENTO SE DEBEN INTERPRETAR DEL SIGUIENTE MODO:
1- PERSONAS CON SINTOMAS:
a. CON ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO—7 DIAS (MÁS DE 3 DIAS DE CONDUCTA DE CUIDADO REFORZADOS )
b. SIN VACUNA O ESQUEMA INCOMPLETO— 10 DIAS.
2- PERSONAS SIN SINTOMAS:
a. CON ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA —–5 DIAS (MÁS DE 5 DIAS DE CONDUCTA DE CUIDADO REFORZADOS )
b. SIN VACUNACION O INCOMPLETA –7 DIAS (MÁS DE 3 DIAS DE CONDUCTA DE CUIDADO REFORZADOS ).
c.
A TAL EFECTO, FUNCIONARÁ EL PLAN DETECTAR LOS DIAS HABILES A LAS 12 HS.EN INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JUNTO A LA ESCUELA 37.
El Director del Hospital Rural de Trevelin, Leonardo Boquet hablo sobre el tema.