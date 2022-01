Habrá transporte terrestre Trevelin Parque Nacional Los Alerces

Este jueves, el empresario Roberto Walsh, propietario de “Transportes Esquel”, le confirmó al intendente Héctor Ingram que se habilitó el servicio Trevelin – Parque Nacional Los Alerces. Previamente, el empresario mantuvo un encuentro con el secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, para acordar formas de trabajo para que el servicio resulte una herramienta más dentro de las acciones que se llevan adelante con el objetivo de seguir desarrollando el turismo del “Pueblo del Molino”.

Walsh señaló que ya están las autorizaciones por parte del Estado Provincial y se acordó con la agencia de turismo Gales Al Sur para que sea expendedora de pasajes.

“La idea es que cada vez que haya pasajeros, cualquiera de las unidades que salen desde Esquel de lunes a viernes, pasarán también por Trevelin. Si no hay pasajeros, nuestras unidades realizarán el recorrido como venimos desarrollando”, señaló Walsh, explicando que, “si decidíamos poner fijo determinados días a Trevelin dentro de la ruta Esquel – Parque Nacional Los Alerces, podíamos tener esos días que no hubiera pasajeros para subir o bien, días sin servicios y pasajeros con intenciones de viajar. De esta manera, si se informa de la compra de un pasaje, ese día una unidad reservará el lugar y buscará al pasajero en Trevelin”.

En el Pueblo del Molino, el horario de subida de pasajeros hacia el Parque Nacional Los Alerces, será a las 08:30 horas, y la llegada será a las 18:20 horas.

El costo del pasaje hasta Lago Futalaufquen será de 300 pesos; a Bahía Rosales costará 350 pesos y a Lago Rivadavia 650 pesos.

Peralta destacó «lo importante de concretar está gestión que veníamos trabajando hace varios meses, agradecer al secretario de transporte de Chubut Gustavo Pinchulef. Ahora no solo quienes nos visitan van a poder disfrutar este servicio, sino que también esperamos que las familias trevelinenses puedan utilizarlo».

Seguiremos trabajando en integrar nuestro desarrollo turístico al PN Los Alerces; Patrimonio mundial de la Humanidad.

