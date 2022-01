ALERTA METEOROLÓGICA TREVELIN Y ZONA.

Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas en nuestra zona, con actividad eléctrica e intensas lluvias.

1- No saques la basura. Retira objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evita actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Infórmate por las autoridades. Tène siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En caso de emergencias, comunícate con:

Bomberos Voluntarios de Trevelin al número 100.

Defensa Civil Municipal al 2945-431286

Relacionado