Ingram. “Definitivamente Trevelin rompió la estacionalidad turística” LAS AUTORIDADES DEL “PUEBLO DEL MOLINO” HABLAN DE UN OCTUBRE HISTÓRICO EN MATERIA DE TURISMO

Durante años, el objetivo de sector privado y público de la región en materia de turismo era “romper la estacionalidad”. Es decir, lograr que el turismo genere ingresos no sólo en la temporada de verano e invierno, momento vinculado con las vacaciones anuales y el receso escolar invernal.

El intendente Héctor Ingram, analizando los números de este inicio del mes de octubre en materia de demanda de alojamientos en Trevelin, aseveró que, “definitivamente rompimos esa estacionalidad. Por un lado, gracias a la consolidación de los fines de semana largo, esa medida que se implementaron como parte de la política turística durante las gestiones de Néstor y Cristina; pero por el otro lado por el trabajo y sacrificio de los actores principales en esto que son los prestadores”.

Ingram, en ese sentido, valoró el trabajo que desarrolla su secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, “estableciendo no solo estrategias de comunicación y promoción, sino desarrollando NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS y fortaleciendo los actuales, lo que no representa tener que invertir siempre enormes cantidades de dinero sino que se logra pensando de manera estratégica el destino y aprovechando al máximo los ejes principales sobre lo que se asienta nuestra política de turismo; que son la diversidad cultural, con las culturas de los pueblos originarios y galesa; los atractivos naturales, y la ruralidad con sus producciones (agroturismo), la pesca deportiva y ser el «Portal de Acceso al PN Los Alerces». «Eso nos da una identidad única y eso es lo que está buscando el turista”, sentenció.

Sobre los números de este fin de semana largo, el Intendente del “Pueblo del Molino” confirmó que, “superaron altamente nuestra capacidad de alojamiento. Pero no nos sorprendieron. El Secretario de Turismo y su equipo trabajaron para esto y habíamos tenido en semanas previas algunos indicios de que la respuesta hacia las acciones de promoción que se desarrollaron estaban dando resultados. A ello sumamos el fuerte impacto que tuvo la inauguración del dragón rojo que tira fuego y nuevos productos que se suman a la oferta. Ello nos llevó a derivar consultas primero a Esquel y luego a Cholila y Corcovado”.

“Este fin de semana, recorrer Trevelin generaba una gran satisfacción al ver tanta gente en nuestros locales gastronómicos, recorriendo los lugares de interés, realizando actividades, visitando las ferias. Y lo mejor es que los niveles de consultas para el resto de Octubre también son muy buenos. Definitivamente, Trevelin logró romper la estacionalidad”, concluyó.

A todo esto nuestro secretario de turismo se encuentra en Buenos Aires, promocionando Trevelin y toda su oferta Turística, y en la Fiesta Nacional de la Flor, dónde los tulipanes se lucen en todo su esplendor.