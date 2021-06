TREVELIN EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA COMPRA DE UN VEHÍCULO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con el voto positivo de ocho concejales, se aprobó en Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante, la adquisición de un vehículo para el transporte de discapacitados.

La compra se realizará con el aporte mayoritario del Estado Nacional a través del “Programa de Transporte Institucional” de la Agencia Nacional de Discapacidad por un monto aproximado de 5,9 millones de pesos, mientras que el Municipio de Trevelin aportará un monto que ronda los 1,2 millones de pesos.

“Me siento orgulloso de que podamos adquirir este vehículo que es un reclamo desde hace años de los vecinos y vecinas, no sólo de Trevelin sino también de los parajes. Muchas familias con personas con discapacidad tienen hasta hoy muchas dificultades para movilizar a sus integrantes que tienen alguna discapacidad”, expresó el intendente Héctor Ingram, “de esta manera le daremos a las familias que usen el vehículo, una herramienta para mejorar su calidad de vida, porque cuando en una familia hay una persona con discapacidad ello influye en todo ese grupo familiar. Estaremos dando un paso más como Estado en cumplir con el acceso a derechos humanos como la educación, la capacitación, la salud, el trabajo o la recreación de esas personas”.

El Jefe Comunal remarcó, “el trabajo que realizó Rosana González (ex secretaria de Desarrollo Social) en todo lo que fue la gestión del proyecto que nos permite llegar a esta instancia. Y debemos destacar, también, el acompañamiento de los concejales, no sólo los del oficialismo sino también las concejalas Muñoz y Pugh, que comprendieron la importancia de lo que se estaba tratando y no usaron una necesidad de la gente para convertirlo en chicana”.

El vehículo a adquirir, luego de un concurso de precios del que participaron tres empresas, fue adjudicado a la firma Corradi S.A. Estará equipado con 17 asientos para pasajeros; una rampla hidráulica plegable y dos sillas de ruedas.

En Trevelin y Sus Parajes, según registros oficiales, hay alrededor de 300 personas con discapacidad.