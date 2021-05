LOTEO MERCEDES NAHUELPAN LA INSCRIPCIÓN CONTINUARÁ CON TURNOS PREVIOS

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes informa que para evitar la aglomeración de personas, la inscripción al Loteo Mercedes Nahuelpán, se realizará con turnos previos.

Los turnos se otorgan desde hoy, miércoles 26, en el horario de 07:30 a 12:30 horas, estando habilitadas las líneas telefónicas 480145 y 480129.

Asimismo, en días próximos se habilitará una página web para reservar turno vía on line.

No se recepcionará inscripción o documentación a quien no tenga el turno correspondiente.

Vale recordar que la inscripción se realiza los días lunes y miércoles en turno tarde y martes, jueves y viernes en turno mañana.